Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)

Всередині є кондиціонер, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний військовий двигун

Волонтери вже завезли автівки до України

Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD, закуплені волонтерами ГО «Справа Громад» для Збройних Сил України, вже прибули в Україну. Про це Петро Порошенко повідомив журналістам під час перебування у 24-їй бригаді імені Короля Данила.

Він зазначив, що нарешті вдалося отримати останню ліцензію для передачі цих бронемашин в Україну.

«Сьогодні вночі, о 4 годині ночі прибули перші бронеавтомобілі MLS SHIELD. Найкращі, я у них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce в сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий», – розповів про машини Порошенко.

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«Вже через пару днів нашому командуванню Десантно-штурмових військ, тому що ми з ними уклали відповідну угоду, надійде ця броньована техніка», – сказав він.

Нещодавно Порошенко в ефірі американського телеканалу Newsmax TV заявив, що для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт. А в інтерв'ю американському журналу Newsweek заявив, що Україні потрібна зброя, яка може змінити правила гри. Він підкреслив, що йдеться і про винищувачі F-16, щоб продовжити контрнаступ проти російських військ і посилити тиск на Путіна.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.