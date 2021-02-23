Детектив НАБУ розповів про деталі справи Приватбанку (відео)

Наразі детективи перевіряють значну кількість епізодів злочинної діяльності

Трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів про деталі справи.

Скомаров зазначив, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку, якого звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває.



«Ще є значна кількість епізодів злочинної діяльності, яка перевіряється детективами. Здійснюється збір доказів, виконання запитів про міжнародну правову допомогу в різних державах світу. Працюватимемо далі», – сказав Скомаров.

Детективи НАБУ збиратимуть докази і в разі їхньої достатності повідомлятимуть про нові підозри. «Можливо, за новими епізодами злочинної діяльності», – додав Скомаров.

Нагадаємо, вручили підозру у справі Приватбанку екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній. Також колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль. НАБУ показало, як відбувалося затримання Яценка.

Генеральна прокурорка пояснила, чому затримали Яценка. Згодом Венедіктова прокоментувала підозри в гучній справі Приватбанку, і також порадила «приготуватися» тим злочинцям, до яких ще не дісталися правоохоронці.