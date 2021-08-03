НАБУ зареєструвало одразу дві справи проти СБУ за викрадення екссудді Чауса

Детективи НАБУ нагадали співробітникам СБУ про те, що вони порушили закон

Національне антикорупційне бюро зареєструвало одразу дві справи проти Служби безпеки за викрадення або незаконне утримання людини та перевищення службових повноважень. Про це «Главкому» стало відомо із джерел у правоохоронних органах.

Відповідні записи в ЄРДР з'явилися 2 серпня 2021 року. НАБУ вважає, що дії СБУ підпадають під статті 146-1 та 365 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ вважають, що затримавши 30 липня екс-суддю Чауса працівники СБУ порушили рішення колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва та частину 1 статті 210 КПК України, згідно яких у разі затримання громадянин Чаус мав бути переданий до найближчого органу досудового розслідування, яким в даному випадку є НАБУ.

Не виконавши рішення суду і пряму норму КПК службісти, на думку детективів НАБУ, порушили статтю 365 КК «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу». А доставку екссудді Чауса до офісу СБУ та його кількаденне переховування Службою в Бюро розцінюють згідно статті 146-1 Кримінального кодексу «Насильницьке зникнення».

Згідно цієї статті «арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави... з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років».

Також до відповідальності можуть бути притягнуті особи, які віддавали наказ про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин.

Покарання за цей злочин може передбачати позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Сьогодні НАБУ вкотре закликало СБУ не ховати Чауса та натякнуло на злочин.

Як повідомлялося, 30 липня стало відомо про виявлення у селі на Вінниччині екссудді Миколи Чауса. Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку. НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

Також детективи НАБУ показали, як гналися за авто Служби безпеки із Чаусом.

1 серпня адвокат повідомив, що зміг знайти Чауса в будівлях та госпіталі Служби безпеки України.

Між іншим, соратник Порошенка пояснив, хто і навіщо викрав Чауса. Нардеп каже, що за викраденням колишнього судді стоїть чинна влада.

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

Натомість прессекретар глави держави Сергій Никифоров спростував цю інформацію.



