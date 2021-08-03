Адвокат Чауса не знає, чи буде його клієнт завтра в суді

Кравець каже, що його клієнт нібито не бачився із Зеленським

Адвокат не знає, чи доставлять екссуддю 4 серпня на засідання

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса, який наразі перебуває в СБУ, не знає, чи його доставлять 4 серпня до Вищого антикорупційного суду, де йому б мали обирати запобіжний захід за клопотанням НАБУ. Про це адвокат Ростислав Кравець у написав у Telegram.

«Відносно завтрашнього суду у мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть», – повідомив Кравець.

Адвокат також додав, що разом із Чаусом вони посміялись над повідомленнями про начебто зустріч президента Володимира Зеленського із його клієнтом.

Нагадаємо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом.

30 липня екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року у Молдові, куди він втік з України, викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.

Чауса затримали співробітники Служби безпеки України. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.

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