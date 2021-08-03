Адвокат Чауса не знає, чи буде його клієнт завтра в суді
Адвокат не знає, чи доставлять екссуддю 4 серпня на засідання
Адвокат колишнього судді Миколи Чауса, який наразі перебуває в СБУ, не знає, чи його доставлять 4 серпня до Вищого антикорупційного суду, де йому б мали обирати запобіжний захід за клопотанням НАБУ. Про це адвокат Ростислав Кравець у написав у Telegram.
«Відносно завтрашнього суду у мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть», – повідомив Кравець.
Адвокат також додав, що разом із Чаусом вони посміялись над повідомленнями про начебто зустріч президента Володимира Зеленського із його клієнтом.
Нагадаємо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом.
30 липня екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року у Молдові, куди він втік з України, викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
Чауса затримали співробітники Служби безпеки України. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.