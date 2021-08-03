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    Адвокат Чауса не знає, чи буде його клієнт завтра в суді

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    Кравець каже, що його клієнт нібито не бачився із Зеленським - Адвокат Чауса не знає, чи буде його клієнт завтра в суді
    Кравець каже, що його клієнт нібито не бачився із Зеленським

    Адвокат не знає, чи доставлять екссуддю 4 серпня на засідання

    Адвокат колишнього судді Миколи Чауса, який наразі перебуває в СБУ, не знає, чи його доставлять 4 серпня до Вищого антикорупційного суду, де йому б мали обирати запобіжний захід за клопотанням НАБУ. Про це адвокат Ростислав Кравець у написав у Telegram.

    «Відносно завтрашнього суду у мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть», – повідомив Кравець.

    Адвокат також додав, що разом із Чаусом вони посміялись над повідомленнями про начебто зустріч президента Володимира Зеленського із його клієнтом.

    Нагадаємо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом.

    30 липня екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року у Молдові, куди він втік з України, викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.

    Чауса затримали співробітники Служби безпеки України. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.

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    Теги: СБУ НАБУ адвокат Микола Чаус
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    Адвокат Чауса не знає, чи буде його клієнт завтра в суді