Англійські експерти знайшли сліди тротилу на уламках літака Качинського



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Фахівці з лабораторії судово-вибухових речовин підпорядкованій Міністерству оборони Великобританії, знайшли тротил та інші компоненти

У переважній більшості 200 зразків, переданих Крайовою прокуратурою у травні 2017 року лабораторії підпорядкованій Міністерству оборони Великобританії, виявлено сліди речовин, що використовуються для виробництва вибухівки, включаючи тротил, повідомляє портал wPolityce.pl.

Портал опублікував фрагменти статті « Англійці знайшли тротил», яка у понеділок з’явиться в тижневику «Sieci».

«Ця інформація прихована слідчими. Проте, ми дізналися, що кілька тижнів тому до польської прокуратури надійшов лист, що повідомляє про часткові результати дослідження, проведеного в лабораторії судово-вибухових речовин (Forensic Explosives Laboratory), підпорядкованій Міністерству оборони Великобританії, яка спеціалізується в судово-медичних дослідженнях, пов’язаних із вибуховими речовинами», - читаємо на порталі.

Як вказується, «на більшості з них були виявлені сліди речовин, що використовуються для виробництва вибухівки». Мова йде про тротил, але й про інші компоненти.

«Яке значення для слідства та встановлення причин катастрофи має інформація про те, що за кордоном знайдено сліди тротилу та інших речовин? Колосальне. Хоча поки ще передчасно робити остаточні гіпотези. (..) Варто стриматися з однозначними думки, поки не будуть проведені всі аналізи. (…) коли всі результати будуть доставлені, прокурори стануть їх інтерпретувати. Можливо, тільки з цією метою буде призначено більше фахівців з-за кордону. Це стандартна практика», - написано у статті.

Літак Ту-154М розбився 10 квітня 2010 року, неподалік летовища «Сєвєрний», що поблизу Смоленська. На борту машини був президент Лєх Качинський, його дружина, представники польської еліти. У катастрофі загинуло 96 людей. Польська делегація прямувала на урочистість з нагоди 70-тої річниці Катинського злочину.

Джерело: Польське радіо