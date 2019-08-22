Дезертири Одинцов і Баранов готуються до обміну – адвокат



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Українські військові Максим Одинцов та Олександр Баранов в 2014 році перейшли на службу в російську армію

Адвокат Валентин Рибін повідомив, що точну дату проведення обміну назвати не може, але він «буде дуже скоро»

Колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені у «справі кримських дезертирів», а також громадяни Росії Євген Мефедов та Ігор Кімаковський проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців.

Про це 22 серпня повідомляють Крим.Реалії з посиланням на інформацію їхнього адвоката Валентина Рибіна.

«Я можу підтвердити, що, дійсно, мої підзахисні – громадяни Російської Федерації і не тільки – проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно залишити територію України. Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом. В обміні візьмуть участь Олександр Баранов, Олексій Одинцов, Ігор Кімаковський, Євген Мефодов, а також інші», - сказав Рибін.

Адвокат повідомив, що точну дату назвати не може. «Але, думаю, це буде дуже скоро, дуже», - зауважив він.

Як відомо, у 2016 році на адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною затримали двох українських військових Максима Одинцова та Олександра Баранова, які в 2014 році перейшли на службу в російську армію.

Нагадаємо, суд у Києві 6 лютого 2018 року виніс вирок військовослужбовцю Максиму Одинцову за державну зраду і дезертирство з української армії в анексованому Росією Криму та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.

Раніше повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі військовослужбовця Олександра Баранова, якого схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом.

До слова, російський адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.