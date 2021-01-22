Дієтолог розповіла про неочевидну небезпеку від здорової їжі

Експерт назвала декілька продуктів, які через надмірне вживання не допомагають у дієтах

Австралійський дієтолог Сьюзі Баррелл розповіла про неочевидну небезпеку від здорової їжі. Як пише видання Daily Mail, в їжі, яка вважається корисною, часто міститься дуже багато калорій, цукру і вуглеводів, тому при її споживанні слід дотримуватися помірності.

Одне з таких страв – це смузі. Хоча його роблять зі свіжих фруктів, горіхів і йогурту, що зазвичай вважається корисним для здоров'я.

Однак, готовий напій погано вписується у здорову і збалансовану дієту. Оскільки в одній порції смузі може бути до 800 кілокалорій і 80 грамів цукру, що легко перевищує денну норму споживання.

«Слід пам'ятати, що смузі – це повноцінний прийом їжі, а не напій, що доповнює їжу», – пояснює Баррелл.

Ще один дуже калорійний продукт, що часто асоціюється зі здоровим харчуванням, – це бурий або коричневий рис. Експерт зазначила, що одна чашка вареного рису містить цілих 40 грамів вуглеводів. Це, за її словами, відповідає трьом-чотирьом шматках білого хліба.

Сухофрукти, які часто продають у магазинах здорового харчування, також надмірно калорійні і можуть містити надмірну кількість цукру.

На думку Баррелл, свіжі фрукти краще. А від запечених чіпсів, які часто рекламують як здорову альтернативу звичайним, і зовсім краще триматися подалі. У них дійсно менше калорій, жиру і цукру, проте немає і ніякої поживної цінності.

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