«Талібан» закликав жінок не виходити на вулицю «з міркувань безпеки»

Сили безпеки талібів «не навчені тому, як поводитися з жінками»

Речник талібів запевняє, що обмеження для жінок тимчасове

Речник бойовиків «Талібану» Забіхулла Муджахід порекомендував працюючим жінкам залишатись вдома, поки для них не створять «належну систему безпеки». Про це пише ВВС.

«Наші сили безпеки не навчені тому, як поводитися з жінками, як розмовляти з ними. Поки ми не забезпечимо повну безпеку, ми просимо жінок залишатися вдома», – зазначив Забіхулла Муджахід, представник терористів, які захопили владу в Афганістані.

Речник талібів наголосив, що це тимчасове обмеження.

Натомість в ООН не тільки «висловили стурбованість» з приводу прав жінок в Афганістані, а й повідомили, що отримали повідомлення про вербування дітей-солдатів і страти талібами.

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію, що підтверджує «непохитну прихильність» прав жінок і дівчат, однак документ не містить тих пунктів, про які просили правозахисники, а саме – призначити спеціального слідчого ООН по Афганістану.

Раніше країни G7 висунули талібам умови для визнання

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.

Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.