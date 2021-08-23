Сотні талібів прямують до незахопленої частини Афганістану

Лідер опору Ахмад Масуд відкинув ультиматум талібів здати провінцію Панджшер

Бойовики руху «Талібану» прямують у Панджшерську долину, яка лишилася однією з небагатьох частин Афганістану, що досі не контролюються угрупуванням. Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що «сотні моджахедів Ісламського Емірату прямують у бік штату Панджшер, щоб контролювати його, після того як місцеві державні чиновники відмовилися передати його мирним шляхом».

Провінція Панджшер є оплотом Північного Альянсу, який об'єднався зі США для повалення «Талібану» в 2001 році.

Раніше ісламісти висунули ультиматум лідеру опору Ахмаду Масуду, синові колишнього відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда. Таліби заявили, що дають Масуду чотири години, щоб його прихильники склали зброю. В іншому разі, йдеться в заяві «Талібану», учасники опору «будуть покарані».

Масуд відкинув ультиматум. В інтерв’ю телекомпанії «Аль-Арабія» 22 серпня він заявив, що готовий до переговорів і компромісу з талібами, щоб уникнути протистояння. Він закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів. Однак, якщо таліби відмовляться від діалогу, війна неминуча, додав він.

У телефонному інтерв’ю агентству Reuters Ахмад Масуд також заявив, що сподівається провести з талібами мирні переговори, але його сили готові до бою.

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Тим часом у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.