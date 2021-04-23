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    Дипломатичні війни. Москва висилає п'ятьох співробітників польського посольства

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    Працівники посольства мають залишити&nbsp;територію Російської Федерації до кінця дня 15 травня 2021 року - Дипломатичні війни. Москва висилає п'ятьох співробітників польського посольства
    Працівники посольства мають залишити територію Російської Федерації до кінця дня 15 травня 2021 року
    Фото 24tv.ua

    У МЗС РФ підкреслили, що реагують таким чином на висилку з Польщі трьох своїх співробітників

    Москва висилає на Батьківщину п'ятьох польських дипломатів. Таким чином в МЗС РФ відреагували на висилку Варшавою трьох співробітників російського посольства. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.

    «Міністерство оголосило «persona non grata» п'ятьох співробітників Посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить залишити територію Російської Федерації до кінця дня 15 травня 2021 року», – сказано в повідомленні.

    У МЗС РФ підкреслили, що реагують таким чином на висилку з Польщі трьох своїх співробітників. І навели перелік дій польської сторони, які, на їхню думку, руйнують двосторонні відносини.

    «Стараннями польської влади протягом останніх років контакти з Росією були фактично заморожені, розгорнута ганебна війна з радянськими пам'ятниками, здійснюються спроби торпедування російських енергетичних проєктів, проводиться широкомасштабна антиросійська інформаційна кампанія, фальсифікується історія, нескінченно продовжуються антиросійські санкції Заходу», – йдеться у повідомлені.

    Нагадаємо, Чехія скоротить чисельність персоналу посольства РФ у Празі, у відповідь на висилку 20 своїх дипломатів з Росії. Таким чином, реалізується ультиматум, який висунули Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек

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    Теги: МЗС Польща міністр санкції війна Чехія дипломатичний конфлікт
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