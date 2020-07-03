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    Думки вголос

    Українцям потрібно зрозуміти, що нашим ворогом є вся Росія, а не лише Путін

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Українцям потрібно зрозуміти, що нашим ворогом є вся Росія, а не лише Путін

    Більшість мешканців РФ коробить від самого словосполучення незалежна Україна

    Мовою оригіналу

    Ну что, шановні друзі? Доки ми дискутуємо що до відставки глави НБУ в соседии прошел референдум. Почти 78% граждан Мордора поддержали правки в Конституцию и узаканивание вечного правления их Саурона.

    Что это значит для нас? Ничего хорошего точно. Единственный бонус - может у некоторых в нашей стране немного просветления в голове будет? И дойдет, что наш враг не Путин. Враг - это вся Россия. Которая Путина с его агрессией в Донбассе и Крыму поддерживает. В большинстве - поддерживает.

    Нет, это не Порошенко виноват в том, что поругался с Путиным и не смог договориться. И не Зеленский, который не может договориться с Путиным. Среди нас нет вообще тех кто хотел войны. И нет виноватых.

    Войну начала Россия. Давайте уже признаем это и отбросим иллюзии про недоговороспособных украинских лидеров или злого Путина. Жителей РФ коробит от самого словосочетания Независимая Украина. И с этой реальностью нам жить. Всегда. Рефередндум - очередное доказательство. Они не поменяются, не поумнеют и не станут нормальными...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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