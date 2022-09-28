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Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Директор ЦРУ Вільям Бернс закликав стежити за діями РФ
фото з відкритих джерел

ЦРУ не бачить доказів, що Путін використає ядерну зброю

До проблемних для російських збройних сил питань належить не лише питання про особовий склад. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, повідомляє CBS.

Бернс зазначив, що збройні сили РФ мають багато інших проблем, «людські ресурси – лише одна з них».

«Навіть якщо він (Путін. – Ред.) зможе мобілізувати 300 тис. солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть такого спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки», – сказав Бернс.

Бернс також заявив, що наразі дуже важко сказати, чи блефує президент РФ Володимир Путін про ядерну зброю, але американська розвідувальна спільнота не бачить «будь-яких практичних доказів» того, що Путін думає про використання ядерної зброї.

«Що нам потрібно зробити, то це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань», – сказав він.

Бернс додав, що політики також мають «прямо повідомляти про серйозні наслідки, які спричинить будь-яке застосування ядерної зброї».

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.

Наразі розвідслужби США та союзних країн ще уважніше спостерігають за ядерними озброєннями Росії.

Нагадаємо, президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що при загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар. Байден днями застеріг Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні. 

Теги: росія США війна путін ядерна зброя ЦРУ Україна

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