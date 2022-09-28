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Розвідники США посилили спостереження за ядерними арсеналом Росії, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Розвідники США посилили спостереження за ядерними арсеналом Росії, – ЗМІ
США посилює розвідку для спостереження за ядерним арсеналом Росії
фото ілюстративне

Росія не збирається йти на масштабне застосування ядерної зброї проти України

Розвідслужби США та союзних країн ще уважніше спостерігають за ядерними озброєннями Росії. Про це повідомляє Politico.

Як заявило виданню джерело, яке має доступ до розвідданих щодо ядерних можливостей Росії, ці зусилля стосуються засобів повітряної та космічної розвідки, а також операцій у кіберпросторі.

У статті йдеться про те, що західна розвідка намагається визначити, чи можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Крім того, акцент робиться на спостереженні за Калінінградською областю, пише Politico.

Як підкреслило одне з її джерел з-поміж чинних чиновників США, американська розвідка впевнена, що Росія не збирається йти на масштабне застосування ядерної зброї проти України чи країн-членів НАТО.

Як відомо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, Пєсков відповів, мовляв, «достатньо згадати відповідну позицію доктрини». 

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу. Як стало відомо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні. 

Теги: путін розвідка росія США ядерна зброя

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