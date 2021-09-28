Вагнерґейт: Офіс генпрокурора відкрив справу про бездіяльність ДБР
Слідчий ДБР порушив стааттю Кримінального кодексу про невиконання рішення суду
Заявник у справі «вагнерґейту» екснаардеп Андрій Тетерук отримав повідомлення від Офісу генерального прокурора про відкриття провадження щодо невиконання рішення суду Державним бюро розслідувань. Про це повідомляє громадська організація «Рух опору капітуляції». Зазначається, що відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Активісти додали, що Офісі генпрокурора заявляють, що дані було внесено 22 вересня.
Як вказано у ЄРДР, Офіс виконує рішення слідчого судді Печерського районного суду. 16 вересня він зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити провадження щодо невиконання слідчим Центрального апарату ДБР ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 22 липня. Ця ухвала зобов’язувала бюро почати розслідування державної зради з боку представників влади.
Активісти переконують, що спільно з громадянами надалі триматимуть процес розслідування під контролем.
Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.
Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.
Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.
Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.
Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».
Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі