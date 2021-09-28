Вагнерґейт: Офіс генпрокурора відкрив справу про бездіяльність ДБР

Раніше Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на Офіс генпрокурора

Раніше Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на Офіс генпрокурора

Слідчий ДБР порушив стааттю Кримінального кодексу про невиконання рішення суду

Заявник у справі «вагнерґейту» екснаардеп Андрій Тетерук отримав повідомлення від Офісу генерального прокурора про відкриття провадження щодо невиконання рішення суду Державним бюро розслідувань. Про це повідомляє громадська організація «Рух опору капітуляції». Зазначається, що відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Активісти додали, що Офісі генпрокурора заявляють, що дані було внесено 22 вересня.

Як вказано у ЄРДР, Офіс виконує рішення слідчого судді Печерського районного суду. 16 вересня він зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити провадження щодо невиконання слідчим Центрального апарату ДБР ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 22 липня. Ця ухвала зобов’язувала бюро почати розслідування державної зради з боку представників влади.

«Слідчий ДБР порушив частину 2 статті 382 Кримінального Кодексу «Невиконання рішення суду». Посадовцям, що вчинили такий злочин, загрожує позбавлення волі терміном до 5 років із забороною займати певні посади, терміном до 3 років. Однак в Офісі генпрокурора не вказали особу, відповідальну за ведення слідства щодо злочинної бездіяльності ДБР. Процесуальне керівництво з боку прокуратури здійснює прокурор Литвинюк, який і підписав повідомлення про відкриття провадження», – розповіли у громадській організації.

Активісти переконують, що спільно з громадянами надалі триматимуть процес розслідування під контролем.

«Суспільна увага і наполегливість дозволяють добиватися прогресу в боротьбі за чесне розслідування. Суспільство хоче з’ясування правди та притягнення до відповідальності причетних до злочину посадовців, а також тих, хто їх покриває», – переконує «Рух опору капітуляції». Як відомо, 3 вересня Андрій Тетерук, Ігор Лапін та Юрій Гудименко подали до Офісу генпрокурора заяву про злочин ДБР. Причиною стало те, що бюро ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду від 22 липня, згідно з якою має почати розслідування зриву представниками влади затримання «вагнерівців». 9 вересня Рух опору капітуляції подав в суд скаргу на Офіс генпрокурора. Додамо, що 24 вересня голова парламентської слідчої комісії (ТСК) у справі «вагнерівців» Мар’яна Безугла від «Слуги народу» вирішила заслухати колишнього начальника головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Василя Бурбу без представників опозиції на засіданні, бо вже має готові висновки по цій справі.

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі

Читайте також статтю: