Пішов з дому і зник. На Черкащині поліція шукає 14-річного хлопця

Олег Власюк зник у селі Сабадаш, що біля Умані

Хлопчик зник 27 вересня

Поліція Черкащини розшукує 14-річного хлопчика, який 27 вересня пішов з дому та досі не повернувся. Батьки звернулися до правоохоронців по допомогу.

Олег Власюк зник у селі Сабадаш на Жашківщині.

Прикмети хлопця: зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світле, коротке.

Одягнений в темно-сині джинси, сіру кофту та чорно-сірі кросівки.

фото: Нацполіція

У поліції звертаються до жителів Уманського району і просять будь-яку інформацію про зниклого Олега повідомити за телефонами: 102, або чергової служби відділу поліції №1 міста Жашкова, 047-47-6-33-86.