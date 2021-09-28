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    Пішов з дому і зник. На Черкащині поліція шукає 14-річного хлопця

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    Олег Власюк зник у селі Сабадаш, що біля Умані - Пішов з дому і зник. На Черкащині поліція шукає 14-річного хлопця
    Олег Власюк зник у селі Сабадаш, що біля Умані
    фото: Нацполіція

    Хлопчик зник 27 вересня

    Поліція Черкащини розшукує 14-річного хлопчика, який 27 вересня пішов з дому та досі не повернувся. Батьки звернулися до правоохоронців по допомогу.

    Олег Власюк зник у селі Сабадаш на Жашківщині.

    Прикмети хлопця: зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світле, коротке.

    Одягнений в темно-сині джинси, сіру кофту та чорно-сірі кросівки.

    фото: Нацполіція
    фото: Нацполіція

    У поліції звертаються до жителів Уманського району і просять будь-яку інформацію про зниклого Олега повідомити за телефонами: 102, або чергової служби відділу поліції №1 міста Жашкова, 047-47-6-33-86.

    Теги: діти Черкащина поліція батьки
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    Пішов з дому і зник. На Черкащині поліція шукає 14-річного хлопця