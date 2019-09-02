У Південній Кароліні готують до евакуації через ураган понад 800 тис. людей



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Режим надзвичайної ситуації оголошено в штатах Північна Кароліна і Флорида

У США в штаті Південна Кароліна через наближення урагану «Доріан» планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон.

Про це заявила влада штату, передає DW.

Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

Режим надзвичайної ситуації оголошений в штатах Північна Кароліна і Флорида.

За прогнозами синоптиків, ураган може сягнути берегів Південної Кароліни не раніше середи.

Зазначимо, тропічний шторм «Доріан» 1 вересня досяг найвищої, п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона і становить серйозну небезпеку для життя людей, а його наслідки можуть бути катастрофічними, швидкість вітру сягає 295 км/год.

Зі слів метеорологів, точний маршрут урагану важко передбачити, але більшість схиляються до того, що він трохи ослабне, поверне на північ і найближчими днями буде рухатися вздовж берегової лінії США.

За прогнозами, увечері 2 вересня «Доріан» може досягти Флориди, потім він може обрушитися на узбережжя штатів Джорджія і Південна і Північна Кароліна.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де відбувається церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Він сказав, що зосередиться на підготовці до буревію «Доріан». На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав «Доріан» як другу категорію.

Вчора прем'єр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану «Доріан».