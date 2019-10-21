Дівчині, яка у Чернігові вбила двох родичів, дали довічне



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Обвинувачена завдала численні ножові порання своїм дядькові та тітці, з якими разом проживала

У Чернігові 23-річну дівчину, яка у 2018 році скоїла подвійне вбивство, засудили до довічного ув’язнення.

Про це 21 жовтня повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області.

Вбивство сталося 27 квітня у м. Чернігові на вулиці Мезенцева. Тоді в одній із багатоповерхівок знайшли тіла подружжя. Племінницю загиблого, яка проживала із ним та його дружиною, затримали за підозрою у вчиненні подвійного вбивства.

«Згідно даних досудового розслідування, обвинувачена, знаходячись за місцем проживання, здійснювала прибирання, в ході якого вживала алкогольні напої. Увечері, коли додому повернулися її дядько з тіткою, у них виник конфлікт. У подальшому обвинувачена завдала численні ножові порання спочатку дядькові, а потім тітці», - заявили в прокуратурі.

Відповідно до висновків судово-медичних експертиз потерпілій заподіяно не менше 38 ножових ударів, потерпілому – не менше 33. Обидва померли від крововтрати.

«У ході тривалого судового розгляду прокурором надані докази, які безпосередньо досліджено судом. Колегія суддів визнала їх належними та допустимими, а також такими, що узгоджуються між собою і підтверджують вчинення особою інкримінованого злочину. Відтак, прокурорами, які у ході судового розгляду займали послідовну позицію, доведено вину обвинуваченої», - зазначили в прокуратурі.

Повідомляється, що прокурор у судових дебатах орієнтував суд на призначення дівчині покарання у межах санкції п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Таке покарання запропоноване прокурором з огляду на обтяжуючі покарання обставини, а саме - вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння та стосовно осіб, з якими обвинувачена перебувала у сімейних відносинах.

До слова, у Миколаєві суд арештував працівника АЗС, який вбив трьох колег.

Відомо, що чоловік впродовж останніх 12 років працював на автозаправній станції, та вчинив злочин через особисті неприязні стосунки з загиблими колегами. Грошові кошти із заправної станції викрадені не були.

За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.