У Торецьку чоловік жорстоко вбив продавчиню через політику. Вбивцю посадили на 12 років



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Нападник наніс жінці більше десятка ударів по обличчю ножицями

Дзержинський міський суд Донецької області засудив до 12 років позбавлення волі мешканця м. Торецька, який на ґрунті політичних розбіжностей жорстоко вбив 21-річну жінку.

Про це 11 жовтня повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Суд встановив, що 21 лютого 2018 року, близько 02:00, 26-річний слюсар одного з медичних закладів, знаходячись на зміні у стані алкогольного сп’яніння, покинув місце роботи, щоб купити цигарки.

«Перебуваючи у приміщенні цілодобового магазину, що знаходився неподалік, чоловік завів розмову з продавчинею на тему політики, проте коли почув, що співрозмовниця не підтримує його політичних поглядів, схопив її руками за шию та почав душити. Після того, як жертва втратила свідомість, нападник завдав їй ще декілька ударів ногами по голові та тулубу, а потім наніс їй більше десятка ударів по обличчю ножицями, які у пориві гніву схопив з прилавку», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що причиною смерті жінки – матері-одиначки, яка виховувала п’ятирічну дитину, стала механічна асфіксія, зумовлена закриттям дихальних шляхів її ж власною кров’ю.

Свою провину у скоєнні злочину обвинувачений не визнав та намагався заплутати слідство, однак суд погодився з ґрунтовними доказами публічного обвинувачення, яке підтримувала Костянтинівська місцева прокуратура, та виніс обвинувальний вирок, призначивши вбивці покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

До слова, у Миколаєві суд арештував працівника АЗС, який вбив трьох колег.

Відомо, що чоловік впродовж останніх 12 років працював на автозаправній станції, та вчинив злочин через особисті неприязні стосунки з загиблими колегами. Грошові кошти із заправної станції викрадені не були.

За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.