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    Дівчинка, яка заблукала у Карпатах, знайшлася на Івано-Франківщині

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    Дівчинка, яка заблукала у Карпатах, знайшлася на Івано-Франківщині
    Фото: zk.dsns.gov.ua

    Близько 14.00 заблукала дівчина вийшла на зв'язок із рідними та повідомила, що вона знаходиться поблизу присілка Шибене Верховинського району Івано-Франківської області

    Дівчинка, яка напередодні заблукала в Карпатах, вийшла на зв'язок і перебуває зараз у Верховинському районі Івано-Франківської області.

    Як повідомляється на сторінці Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області у Facebook, в суботу близько 14.00 дівчинка вийшла на зв'язок з рідними телефоном і повідомила, що перебуває поблизу селища Шибене Верховинського району Івано-Франківської області.

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    Фото: zk.dsns.gov.ua
    Фото: zk.dsns.gov.ua

    Попередньо, стан її здоров'я задовільний, зазначили в ДСНС.

    Як повідомлялося, в Карпатах, в районі гірської долини Щавул, під час збору ягід 2 серпня заблукала 14-річна дівчинка. Місцеві жителі організували пошуки, однак, коли ввечері підлітка не знайшли, звернулися в ДСНС.

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