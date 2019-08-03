Дівчинка, яка заблукала у Карпатах, знайшлася на Івано-Франківщині



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Фото: zk.dsns.gov.ua

Близько 14.00 заблукала дівчина вийшла на зв'язок із рідними та повідомила, що вона знаходиться поблизу присілка Шибене Верховинського району Івано-Франківської області

Дівчинка, яка напередодні заблукала в Карпатах, вийшла на зв'язок і перебуває зараз у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Як повідомляється на сторінці Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області у Facebook, в суботу близько 14.00 дівчинка вийшла на зв'язок з рідними телефоном і повідомила, що перебуває поблизу селища Шибене Верховинського району Івано-Франківської області.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Попередньо, стан її здоров'я задовільний, зазначили в ДСНС.

Як повідомлялося, в Карпатах, в районі гірської долини Щавул, під час збору ягід 2 серпня заблукала 14-річна дівчинка. Місцеві жителі організували пошуки, однак, коли ввечері підлітка не знайшли, звернулися в ДСНС.