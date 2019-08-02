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    Суспільство

    В Україні погіршиться погода

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    <p>Місцями пройдуть сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с</p> - В Україні погіршиться погода

    Місцями пройдуть сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с

    В окремих районах можливий град

    Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на території України.

    Про це 2 серпня повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «За прогнозами УкрГідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності)», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що у Києві до кінця доби 2 серпня очікується гроза, шквал 15-20 м/с.

    Раніше повідомлялося, що липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років. Найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С.

    Нагадаємо, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, за місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

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