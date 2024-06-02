Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК

Без збільшення світової допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури пройти наступну зиму буде надзвичайно складно, заявили в компанії Ахметова

ДТЕК використовує всі можливості, щоб переконати світову спільноту збільшити допомогу Україні у відновлення енергосистеми. Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко.

«ДТЕК використовує всі можливості, аби переконати світову спільноту в необхідності допомогти Україні. Енергетична, культурна, спортивна дипломатія – ми говоримо правду про російський енергетичний терор з усіх трибун, сцен, арен, майданчиків і телестудій», – написав він.

За словами Тімченко, наразі ДТЕК націлена на максимально можливе відновлення енергоблоків ТЕС до похолодання, аби зайти у наступний опалювальний сезон підготовленими, наскільки це можливо.

«І нам потрібна допомога світової спільності. Без неї пройти зиму буде надзвичайно складно. Саме тому «битва за світло» стосується кожного. Її ведуть сили ППО, які захищають наше небо. Рятувальники, які першими прибувають на місце російських атак та гасять трансформатори й енергоблоки, що палають. Енергетики, які повертають людям світло», – наголосив голова ДТЕК.

Нагадаємо, після травневих обстрілів рашистами української енергосистеми компанія ДТЕК та чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик запустили кампанію Битва за світло.

Її мета – акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.

Вже після цього, вночі 1 червня, рашисти знов завдали потужного удару по об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України, в тому числі по об'єктах енергетики.