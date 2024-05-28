«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 29 травня

Про застосування обмежень буде повідомлено додатково

В Україні завтра, 29 травня, не планують запроваджувати графіки відключень світла для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«29 травня відключення не прогнозуються», – йдеться у повідомленні компанії.

Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень попередять додатково.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, обмеження енергопостачання для українців можуть стати сильнішими після підвищення тарифів на світло.

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