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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 29 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 29 травня
фото ілюстративне

Про застосування обмежень буде повідомлено додатково

В Україні завтра, 29 травня, не планують запроваджувати графіки відключень світла для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«29 травня відключення не прогнозуються», – йдеться у повідомленні компанії.

Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень попередять додатково.

«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 29 травня фото 1

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, обмеження енергопостачання для українців можуть стати сильнішими після підвищення тарифів на світло.

Читайте також: Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club

Теги: енергетика

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