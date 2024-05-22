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Ворог вдарив по енергетичних об'єктах на Сумщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог вдарив по енергетичних об'єктах на Сумщині
Ведеться робота з відновлення електропостачання
фото: ДСНС (ілюстративне)

Росіяни нанесли авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу «шахед»

У ніч на 22 травня ворог вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа на Сумщині. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу «шахед».

«На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Нагадаємо, атаки Російської Федерації по Україні викликають дедалі більше занепокоєння, адже відключення електроенергії вплине не лише на споживачів, але й завдасть шкоди оборонній промисловості.

Як повідомлялося, після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації

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Теги: енергетика ворог шахед

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