Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі
Точна кількість постраждалих наразі уточнюється

У Дніпрі російські війська здійснили удар по багатоповерховому житловому будинку. У результаті вибуху значно пошкоджено кілька поверхів, руйнування торкнулися квартир, виникла пожежа. Про це пишуть місцеві пабліки, передає «Главком».

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що окупанти вдарили по багатоповерхівці та повідомив, що наслідки згодом оприлюднить військова адміністрація.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є поранена. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

На місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби. 

На світанку 20 вересня з'явились моторошні кадри ворожих влучань по Дніпру. Місцеві пабліки поширили фото на відео ранкового міста, яке ще не встигло оговтатись від нічної атаки, як вранці російські окупанти знову атакували Дніпро ракетами.

Як відомо, у ніч на 20 вересня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпро та Павлоград. За повідомленням моніторингових каналів, міста опинились під комбінованим обстрілом. Ворог вдарив по Дніпру та області балістикою та безпілотниками.

Місцеві пабліки повідомили, що у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Також повідомляється про влучання та пожежі, що виникли внаслідок атаки.

