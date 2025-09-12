Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1297-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 195 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 190 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Упродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року фото 11

До слова, триває 1297-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025 року
Ворог наближається до Краматорська: ISW повідомив деталі
Ворог наближається до Краматорська: ISW повідомив деталі
Окупанти атакували Суми безпілотниками
Окупанти атакували Суми безпілотниками
Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2025

