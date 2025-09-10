У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки

Російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами

Російська Федерація атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. У деяких областях пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що вибухи були чутно у Житомирі. За даними місцевих ЗМІ, Житомирщина потрапила під ракетний обстріл. Також вибухи пролунали у Вінниці та на Івано-Франківщині, зокрема у Калуші.

Як відомо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет. За даними моніторингових каналів, здійснюється дорозвідка щодо наявності в повітряному просторі ракет, ще кілька «шахедів» кружляють над західними областями.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну уночі 10 вересня низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що в країні триває військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА.

Повідомлялося, що близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Також повідомлялося, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

Як розповів премʼєр-міністр країни Дональд Туск, проти цілей польські військові застосували зброю.