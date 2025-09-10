Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
Дим над Вінницею після ракетного удару
фото з соцмереж

Російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами

Російська Федерація атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. У деяких областях пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що вибухи були чутно у Житомирі. За даними місцевих ЗМІ, Житомирщина потрапила під ракетний обстріл. Також вибухи пролунали у Вінниці та на Івано-Франківщині, зокрема у Калуші.

Як відомо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет. За даними моніторингових каналів, здійснюється дорозвідка щодо наявності в повітряному просторі ракет, ще кілька «шахедів» кружляють над західними областями.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну уночі 10 вересня низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що в країні триває військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА.

Повідомлялося, що близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Також повідомлялося, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

Як розповів премʼєр-міністр країни Дональд Туск, проти цілей польські військові застосували зброю.

Читайте також:

Теги: обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Сумщину
Ворог атакував Сумщину: є поранені
19 серпня, 23:48
Головні новини ночі проти 20 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 серпня, 05:31
У ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
22 серпня, 05:16
Внаслідок ворожої атаки на столицю загинули щонайменше 12 людей
Глава дипломатії ЄС відреагувала на масований обстріл України
28 серпня, 10:27
Ворог завдав удару по житловій п'ятиповерхівці у Києві
Масована атака на Україну. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
28 серпня, 09:54
Під землею опинилися заблокованими 148 гірників, яких вже визволили
Росія атакувала шахту на Донеччині: є жертва та поранені
26 серпня, 15:16
У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами
Масований удар по Києву 28 серпня: що відомо про загиблих
29 серпня, 09:30
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
5 вересня, 02:47
Пошкодження в Одесі внаслідок обстрілу
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування
7 вересня, 06:11

Новини

У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
На Вінниччині командирка роти вимагала у підлеглих гроші за прогули
На Вінниччині командирка роти вимагала у підлеглих гроші за прогули
У Вінниці біля автозаправної станції хулігани напали на чоловіка
У Вінниці біля автозаправної станції хулігани напали на чоловіка

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua