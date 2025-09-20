Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро та область

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро та область
скриншот з відео

Влада поки не коментувала атаку

У ніч на 20 вересня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпро та Павлоград. За повідомленням моніторингових каналів, міста опинились під комбінованим обстрілом. Ворог вдарив по Дніпру та області балістикою та безпілотниками, пише «Главком».

Місцеві пабліки повідомили, що у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Також повідомляється про влучання та пожежі, що виникли внаслідок атаки.

Величезний стовп диму видно з будь-якого куточку Дніпра
Величезний стовп диму видно з будь-якого куточку Дніпра

Повітряні сили протягом ночі попереджали про великі групи БпЛА, що рухалися в бік області, а о 4:34 з'явилася інформація про швидкісну ціль на Павлоград.

Влада поки не коментувала атаку, наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня російська терористична армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Системи ППО ліквідували 15 БпЛА. 

За даними влади, у Дніпрі окупанти поцілили по підприємству. Внаслідок чого виникли пожежі, їх оперативно почали ліквідовувати рятуваль

Читайте також:

Теги: ракетна атака обстріл Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десятки вибухів пролунали у Краматорську
Окупанти обстріляли Краматорськ
23 серпня, 00:49
Фахівці ДСНС продовжуть аварійно-рятувальні роботи у Києві після обстрілу
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
28 серпня, 10:22
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди»
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
28 серпня, 12:02
Наслідки російського обстрілу у Києві після обстрілу РФ у ніч на 28 серпня
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
28 серпня, 14:43
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
30 серпня, 05:58
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
5 вересня, 02:47
Уночі росіяни атакували Дніпро
У Дніпрі окупанти вдарили по підприємству
5 вересня, 07:51
За даними моніторів, ворог вдарив по Україні крилатими ракетами Х-101, Х-59, «Калібр»
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
10 вересня, 07:19
Росіяни заявили, що вразили об'єкти виробництва дронів, але натомість поцілили в Кабмін
«Цілі удару досягнуті». Міноборони Росії цинічно відзвітувало про нічну атаку
7 вересня, 16:54

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2025
Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки
Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки
Окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро та область
Окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро та область
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах – Сирський
Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах – Сирський

Новини

Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua