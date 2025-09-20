Окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро та область

Влада поки не коментувала атаку

У ніч на 20 вересня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпро та Павлоград. За повідомленням моніторингових каналів, міста опинились під комбінованим обстрілом. Ворог вдарив по Дніпру та області балістикою та безпілотниками, пише «Главком».

Місцеві пабліки повідомили, що у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Також повідомляється про влучання та пожежі, що виникли внаслідок атаки.

Величезний стовп диму видно з будь-якого куточку Дніпра

Повітряні сили протягом ночі попереджали про великі групи БпЛА, що рухалися в бік області, а о 4:34 з'явилася інформація про швидкісну ціль на Павлоград.

Влада поки не коментувала атаку, наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня російська терористична армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Системи ППО ліквідували 15 БпЛА.

За даними влади, у Дніпрі окупанти поцілили по підприємству. Внаслідок чого виникли пожежі, їх оперативно почали ліквідовувати рятуваль