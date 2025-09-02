Головна Одеса Новини
На Одещині пролунали вибухи: регіон під атакою БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Одещині пролунали вибухи: регіон під атакою БпЛА
Дрони атакують Одещину
фото з відкритих джерел

В Ізмаїлі не вщухають вибухи

У ніч на 2 вересня в Одеській області пролунали вибухи. Ворог масовано атакує ударними безпілотниками регіон. За даними моніторингових пабліків, під ударом опинився Ізмаїльський район, інформує «Главком».

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, близько опівночі групи ворожих БпЛА увійшли в повітряний простір Татарбунарського району, а також були зафіксовані у напрямку Ізмаїльського району.

Як повідомляють місцеві канали, в Ізмаїлі не вщухають вибухи. Влада наразі не коментувала атаку. Станом на 00:35 російська повітряна атака триває.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. 

Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення понад 29 тис абонентів. 

Також повідомлялось, що уночі 20 серпня Росія масовано атакувала Одеську область ударними БпЛА. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

