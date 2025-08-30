Головна Країна Події в Україні
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти
Наслідки атаки по Дніпру
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

У Дніпрі також постраждали цивільні об'єкти

У ніч на 30 серпня російські терористичні війська здійснили комбіновану атаку на Дніпро та область, застосувавши ракети та безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктурні об’єкти в Дніпрі та Павлограді, там виникли пожежі.

В обласному центрі також постраждали цивільні об'єкти: загорівся приватний будинок та господарська споруда, була пошкоджена літня кухня.

У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти фото 1
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти фото 2
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти фото 3
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами. 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою. 

«Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою», – зазначив Лисак.

Після серії вибухів в різних районах Дніпра сталися пожежі. Місцеві мешканці повідомляють про влучання поблизу приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, горить будинок.

Крім того, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.

Федоров повідомив, що є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється. 

Крім того, стало відомо, що 22 людини постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 

До цього, у Запоріжжі внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля та виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

