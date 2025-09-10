Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
Заболотна записала повідомлення на тлі зруйнованої окупантами будівлі
скриншот відео

Під ударом крилатих рекет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури на Вінниччині

Вранці 10 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна, інформує «Главком».

О 08:28 Заболотна повідомила, що під ударом крилатих рекет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури, пожежники працюють над локалізацією пожежі.

За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА, для ліквідації наслідків атаки задіяно 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.

«Є один постраждалий. Його доставлено в лікарню, стан стабільний», – повідомила Заболотна.

Також чиновниця повідомила, що в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, покрівлі та прибудинкові території.

«Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет. Дякую силам ППО за захист неба», – додала Заболотна.

Куди саме поцілили ворожі ракети, не уточнюється. Водночас о 07:08 на Вінниччині було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.

Теги: окупанти Львів Вінниця обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Де ЗСУ контратакують, а де ворог просувається. Огляд фронту
8 вересня, 11:14
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
Енергетики ДТЕК протягом останніх двох днів змогли повернути світло жителям 40 населених пунктів регіону на Донеччині
За два дні енергетики заживили домівки 54 тисяч родин, які були без світла через атаки РФ
10 серпня, 17:09
Приміщення колишньої Вінницької обласної МСЕК №1 освячено
Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео)
11 серпня, 11:44
Подекуди запізнення потягів очікуються на три години й більше
Атака РФ спричинила затримку потягів до Києва: зміни в розкладі
21 серпня, 11:07
На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби
Росіяни обстріляли енергетичні та газові об’єкти в шести областях
27 серпня, 11:09
ГУР оприлюднило черговий доказ злочинів РФ
ГУР: Окупанти отримують накази катувати українських військовополонених
26 серпня, 22:46
Окупанти масовано атакували Сумщину
Росія атакувала Суми: є поранені, виникла масштабна пожежа
2 вересня, 02:28
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11169 танків
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:39

Новини

Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
У кількох областях пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
На Вінниччині командирка роти вимагала у підлеглих гроші за прогули
На Вінниччині командирка роти вимагала у підлеглих гроші за прогули

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua