Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)

Під ударом крилатих рекет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури на Вінниччині

Вранці 10 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна, інформує «Главком».

О 08:28 Заболотна повідомила, що під ударом крилатих рекет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури, пожежники працюють над локалізацією пожежі.

За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА, для ліквідації наслідків атаки задіяно 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.

«Є один постраждалий. Його доставлено в лікарню, стан стабільний», – повідомила Заболотна.

Також чиновниця повідомила, що в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, покрівлі та прибудинкові території.

«Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет. Дякую силам ППО за захист неба», – додала Заболотна.

Куди саме поцілили ворожі ракети, не уточнюється. Водночас о 07:08 на Вінниччині було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.