Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч

Безпілотники атакували Кірішський НПЗ у Ленінградській області у Росії, на Київщині у Фастівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, потяги курсуватимуть по зміненому маршруту, державний секретар Марко Рубіо обговорить можливу анексію Ізраїлем частин Західного берега з прем'єр міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. «Главком» зібрав головні події ночі проти 14 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Кірішський НПЗ у Росії

У ніч на 14 вересня безпілотники атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області у Росії.

Цієї ночі у Росії неспокійно – безпіотники атакували Кірішський НПЗ у Леніградській області. Там розгорілася масштабна пожежа.

Як відомо, Кірішський НПЗ входить в топ-10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність складає більше 20 млн тонн нафти на рік.

Рубіо обговорить з Нетаньягу анексію Західного берега

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Ізраїлю, щоб обговорити одне з найскладніших питань для Близького Сходу – можливу анексію Ізраїлем частин Західного берега. Ця тема стала особливо актуальною після того, як низка західних країн анонсувала визнання Держави Палестина.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поки не ухвалив остаточного рішення щодо масштабу анексії, але, за словами ізраїльських чиновників, він прагне зрозуміти, чи отримає підтримку від президента Дональда Трампа.

Міжнародна спільнота, включно з ОАЕ, попереджає, що анексія є порушенням міжнародного права і може призвести до краху мирних угод з Ізраїлем. Напруженість зросла після того, як Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Нью-Йоркську декларацію», що підтримує створення палестинської держави. За неї проголосували 142 країни. США та Ізраїль були серед 10 країн, що проголосували проти.

Рубіо прокоментував російську атаку на Польшу

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував російську атаку на Польщу, що сталася 10 вересня.

Рубіо назвав інцидент, під час якого російські дрони перетнули польський кордон, «небезпечним» і «неприпустимим».

За словами Рубіо, немає жодних сумнівів у тому, що дрони були запущені Росією свідомо. Водночас він зазначив, що поки що невідомо, чи було їхнє вторгнення в повітряний простір Польщі навмисною провокацією.

Реакція Трампа на атаку по Польщі занепокоїла Європу

Відсутність жорсткої реакції президента США Дональда Трампа на інцидент із вторгненням російських дронів у повітряний простір Польщі викликала тривогу серед європейських країн. Багато членів НАТО почали сумніватися у готовності США захищати союзників у разі реальної загрози з боку Росії.

Стримана позиція Трампа розглядається як черговий прояв його політики «Америка насамперед», яка передбачає, що європейські партнери мають самостійно вирішувати питання своєї безпеки та збільшити фінансову допомогу Україні. Експерти, зокрема колишній посол США в НАТО Іво Даалдер, вважають, що Трамп, на відміну від своїх попередників, не вважає безпеку Європи ключовою для безпеки Сполучених Штатів.

Також, деякі аналітики припускають, що Трамп не хоче провокувати російського лідера Володимира Путіна, який, на їхню думку, може перевіряти міць НАТО та рішучість США.

Вибухи на Київщині

У Фастівському районі Київської області в ніч на 14 вересня вибух пошкодив залізничну інфраструктуру. Екстрені служби та співробітники «Укрзалізниці» працюють над усуненням наслідків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Через інцидент «Укрзалізниця» була змушена змінити маршрути кількох поїздів. Наприклад, пасажирів поїзда №73 Харків – Перемишль частково доправили до Києва автобусами, а далі вони продовжили шлях потягом, який пустили в обхід пошкодженої ділянки.

Трьом жінкам, які були в потязі, знадобилася медична допомога через сильну стресову реакцію. Бригада екстреної медицини супроводжувала їх до столиці.

На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсують в об’їзд – через Миронівку або Коростень. Це спричинило затримки, але залізничники прискорюють рух і координують пересадки, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.

Також «Укрзалізниця» організувала тактовий рух приміських поїздів у напрямку Боярки, щоб уникнути перебоїв у сполученні.