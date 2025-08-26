Головна Країна Події в Україні
DeepState: Росія окупувала два села на Дніпропетровщині – коментар ОСУВ «Дніпро»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
DeepState повідомляє, що окупанти тиснуть на Запорізьке та Новогеоргіївку зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка
За повідомленням Тригубова, росіяни намагаються закріпитись на територіях

Аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію російськими військами двох сіл на Дніпропетровщині. За повідомленням DeepState, ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов прокоментував ситуацію на адмінкордоні для «Суспільного» , передає «Главком».

Трегубов підтвердив присутність окупантів на Дніпропетровщині.

«Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Українські військові б'ються, щоб втримати позиції», – сказав він.

DeepState повідомляє, що окупанти тиснуть на Запорізьке та Новогеоргіївку зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка. 

«Сили Оборони роблять все можливе, щоб стримати ворога, стабілізувати ситуацію і не дати противнику зайти далі в глибину. Але, на жаль, поки ворог відчуває потенціал успіху і посилає «безкінечну» піхоту в штурми. Ми ж слідкуємо за ситуацією і реагуємо на будь-які зміни», – написали аналітики.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростував інформацію про окупацію населеного пункту Дачне, що на Дніпропетровщині. У відомстві наголосили, що українські військові повністю контролюють село. 

