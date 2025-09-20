З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Дніпро

Влада станом на 06:43 не коментувала ворожий обстріл

На світанку 20 вересня з'явились моторошні кадри ворожих влучань по Дніпру. Місцеві пабліки поширили фото на відео ранкового міста, яке ще не встигло оговтатись від нічної атаки, як вранці російські окупанти знову атакували Дніпро ракетами, пише «Главком».

На кадрах видно, як величезні стовпи густого диму здіймаються над містом, а містяни скаржаться на їдкий дим. Також повідомляється про перебої водопостачання.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Очевидці повідомили, що одне з влучань зафіксовано у багатоповерховий будинок. Про постраждалих наразі не повідомлялось.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Влада станом на 06:43 не коментувала ворожий обстріл. Наслідки уточнюються.

Як відомо, у ніч на 20 вересня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпро та Павлоград. За повідомленням моніторингових каналів, міста опинились під комбінованим обстрілом. Ворог вдарив по Дніпру та області балістикою та безпілотниками.

Місцеві пабліки повідомили, що у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Також повідомляється про влучання та пожежі, що виникли внаслідок атаки.