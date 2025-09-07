Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стовп диму здійнявся над заводом
фото: місцеві пабліки

Ільський НПЗ є важливим підприємством у Росії, яке забезпечує значну частину нафтопереробки в регіоні

У ніч на 7 вересня на Ільському нафтопереробному заводі, розташованому у Краснодарському краї Росії, виникла пожежа після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За попередніми даними, БпЛА уразили об'єкти заводу, що призвело до загоряння та пошкодження виробничих потужностей.

Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї фото 1

Як відомо, Ільський НПЗ ім. А. Шамара – нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу. 

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня мешканці Рязанської області поскаржились на численні вибухи. Як зазначили місцеві пабліки, найбільше вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод атакували ударні дрони.

Теги: пожежа завод нафта росія

