Грози, град та шквали – киян два дні поспіль випробовуватиме негода

Жителів Київської області та столиці попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Надзвичайники попереджають жителів Київської області та столиці про небезпечні метеорологічні явища. Як ідеться у повідомленні Державної служби України із надзвичайних ситуацій, у Києві в найближчу годину з утриманням до кінця доби 26 червня та 27 червня – грози, град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області 27 червня грози; вдень в окремих районах град, шквали 19-24 м/с та сильні зливи.

У суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів. Виключення становитимуть лише чотири області в самісінькому центрі (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська) та дві області на крайньому сході (Луганська, Донецька) країни. Дві останні впродовж усього останнього тижня були й найспекотнішими.

Власне, надзвичайно сильні опади мали місце на заході України ще в п'ятницю, 25 червня, від чого дуже сильно, зокрема, постраждало місто Львів.

Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів.

Також різке погіршення погодних умов в Україні вплинуло й на рух залізничних потягів. Зокрема вона викликала затримку ряду рейсів.

Крім того, у селі Сморжів Рівненського району 25 червня, під час негоди блискавка вдарила чоловіка. Відомо, що чоловік (39 років) отримав ураження блискавкою в той час, коли займався покриттям даху будинку.