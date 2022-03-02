Дніпропетровщина під повним захистом ЗСУ – ОДА

На території Дніпропетровщини немає російських солдатів чи ДРГ

Очільник Дніпропетровщини повідомив, що в області працюють транспорт, лікарні, магазини та діє система оповіщення

Ситуація у Дніпропетровській області стабільна і контрольована, на території регіону немає російських солдатів чи ДРГ. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина під повним захистом ЗСУ», – сказав він.

За його словами, кожну годину місцеві штаби тероборони використовують для укріплення населених пунктів. Резніченко закликав керівників районів та підприємств усі дії зі зведення блокпостів обов’язково узгоджувати зі штабом оборони, щоб забезпечити життєдіяльність міст та не допустити затримки автотранспорту.

Очільник Дніпропетровщини повідомив, що в області працюють транспорт, лікарні, магазини та діє система оповіщення.

«Дякую всім громадянам області за дотримання дисципліни. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Почувши сирену, не зволікайте: відразу в укриття. Це ваша безпека», – сказав Резніченко.

Він також нагадав мешканцям області про заборону знімати на фото та відео блокпости, дислокацію та пересування військової техніки ЗСУ: це стратегічна інформація, яку не можна розголошувати.