До 1,6 мільярдів. Мінфін порахував збитки від стихійних лих в Україні



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Наразі надзвичайна ситуація відбувається на Луганщині

Матеріальні втрати від надзвичайних ситуацій рік від року коливаються в дуже широкому діапазоні

За даними спостережень за останні десять років в Україні щороку в середньому реєструється: 170 - 190 надзвичайних ситуацій, збитки від яких становлять близько 580 млн грн на рік Мінімальна сума збитків - 102,75 млн грн у 2011 році, максимальна - 1625,8 млн грн у 2019 році.

Про це йдеться в документі «Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році», який підготував Мінфін.

Як зазначається в документі, розподіл матеріальних втрат від надзвичайних ситуацій знаходиться в дуже широкому діапазоні і не має кореляції з кількістю НС. Зокрема, у 2019 році Україна зазнала збитків від надзвичайних ситуацій на суму понад 1625,8 млн грн (що в 3,3 рази більше ніж у 2018 році).

З резервного фонду державного бюджету на ліквідацію та запобігання надзвичайних ситуацій за усередненими показниками минулих періодів щороку виділяється близько 700 млн грн

«Аналіз небезпек і загроз техногенного та природного характеру, виникнення надзвичайних ситуацій свідчить, що за останні 10 років тенденцій до їх збільшення або зменшення не спостерігається», - йдеться в документі.

Водночас, спостерігається негативний вплив змін клімату, який призводить до збільшення суми завданих надзвичайними ситуаціями збитків, насамперед від гідрометеорологічних надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж в природних екосистемах, зазначили в Мінфіні.

Розрахований прогноз основної тенденції показує, що у 2020 році можливе виникнення 130 - 145 надзвичайних ситуацій, у 2021 році - 117 - 144 надзвичайних ситуацій. Песимістичний прогноз вказує, що можлива кількість надзвичайних ситуацій може досягти 191 у 2020 році, та таку саму кількість у 2021 році, йдеться в документі.

Наразі надзвичайна ситуація відбувається на Луганщині. Там з 30 вересня вируюь лісові пожежі.

Станом на ранок 6 жовтня ліквідовано вісім осередків займання із 10.