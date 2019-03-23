Порошенко: союзники запозичують досвід української армії у гібридній війні



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Президент підкреслив, що «в небачено стислий термін ми відновили армію, бо такої армії, як зараз у нас ніколи не було»

Президент подякував буковинцям за підтримку українських воїнів

Під час Ради регіонального розвитку Чернівецької області президент Петро Порошенко наголосив на пріоритетності підтримки української армії та подякував громаді Буковини за підтримку героїчного українського війська. Про це інформує Банкова.

«І давня, і нова історія вчать нас – щоб вижити, маючи сусідом Росію, Україна повинна мати сильне військо. Армія, а не меморандуми, є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і запорука безпеки кожного громадянина і цілої держави. Тому армія і сектор безпеки були і залишаються для мене пріоритетом», - наголосив Порошенко.

«Я як президент і Верховний головнокомандувач пишаюся нашою героїчною армією, пишаюся тими її частинами, що дислоковані на Буковині. Хочу щоб вся ваша Україна почула про 3-ю батальйонну тактичну групу 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, дислоковану у Чернівцях. Її воїни героїчно воювали проти агресора і завжди з честю виконували свій обов’язок», - сказав президент та зазначив, що 79 воїнів цієї групи були ним нагороджені державними нагородами України.

«Дякую області, громадам, дякую усій Буковині за підтримку наших воїнів», - додав глава держави.

Президент підкреслив, що «в небачено стислий термін ми відновили армію, бо такої армії, як зараз у нас ніколи не було».

«Ми її створили, бо не було чого відновлювати. Правильніше сказати, що ми створили навіть не з нуля, а з «мінусу» - розграбовану і насичену російською агентурою армію і весь сектор безпеки. А зараз, завдяки нашим з вами зусиллям, українська армія входить до числа 10 найкращих, найсильніших армій Європи. Наші союзники запозичують у нас досвід української армії у гібридній війні, хоч в Яворів чи Старокостянтинів, хоч на Ширлан, хоч на Десну (приїжджають - ред.) перейняти досвід українців навчитися як бити росіян», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України планує впровадити День пам'яті загиблих учасників російсько-української війни.