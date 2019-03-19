Порошенко: в Україні немає, не було і не буде ніяких приватних армій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко

Президент запевняє, що ніхто, крім держави не буде мати монополію на приватне військо

В Україні є одна армія, і ніяких приватних армій не може бути. Про це президент Петро Порошенко сказав у програмі «Свобода слова» на каналі ICTV.

«Позиція президента України абсолютно чітка - в Україні немає, не було і не буде ніяких приватних армій», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що у 2014 році олігархи намагатися створити приватне військо. «Рішучі наші дії це ліквідували. Це саме буде і в 2019 році. Ніхто, крім держави не буде мати таку монополію», - наголосив ррезидент.

Глава держави зазначив, що у зриві виборів у тому числі й таким способом зацікавлені у Росії.

«У зриві українських виборів як в 2014 так і в 2019 році зацікавлена одна людина - Путін. Ім'я та по батькові - Володимир Володимирович. І на сьогодні байдуже, кого він використовує всередині країни для того щоб добитися своєї цілі», - сказав Порошенко

За його словами, неважливо, чи домовляється президент РФ для цього з колишніми представниками української влади, які втекли з батьківщини, чи з правими або лівими радикальними екстремістським організаціями.

«Ми повинні розуміти, що кремлівські представники не обов'язково мають бути вдягнені в кремлівського найманця, обвішаного гранатами, бути представниками «руского міра» з російським триколором через плече. Вони легко, вийшовши на майдани, можуть кричати і «Слава Україні», і «Україна - понад усе», і навіть «Смерть ворогам». Це абсолютно ніяк не позбавляє Путіна можливості їх використовувати», - зазначив президент.

Нагадаємо, 17 березня Порошенко виступив на мітингу у Києві. За даними поліції, на мітингу були присутні близько 25 тисяч людей.

На Михайлівській площі у Києві під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенком» відбулась сутичка

Джерело: Укрінформ