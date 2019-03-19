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    Політика

    Порошенко: в Україні немає, не було і не буде ніяких приватних армій

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    Президент України Петро Порошенко&nbsp; - Порошенко: в Україні немає, не було і не буде ніяких приватних армій
    Президент України Петро Порошенко 

    Президент запевняє, що ніхто, крім держави не буде мати монополію на приватне військо

    В Україні є одна армія, і ніяких приватних армій  не може бути. Про це президент Петро Порошенко сказав у програмі «Свобода слова» на каналі ICTV.

    «Позиція президента України абсолютно чітка - в Україні немає, не було і не буде ніяких приватних армій», - сказав Порошенко.

    Він нагадав, що у 2014 році олігархи намагатися створити приватне військо. «Рішучі наші дії це ліквідували. Це саме буде і в 2019 році. Ніхто, крім держави не буде мати таку монополію», -  наголосив ррезидент.

    Глава держави зазначив, що у зриві виборів у тому числі й таким способом зацікавлені у Росії.

    «У зриві українських виборів як в 2014 так і в 2019 році зацікавлена одна людина - Путін. Ім'я та по батькові - Володимир Володимирович. І на сьогодні байдуже, кого він використовує всередині країни для того щоб добитися своєї цілі», - сказав Порошенко

    За його словами, неважливо, чи домовляється президент РФ для цього з колишніми представниками української влади, які втекли з батьківщини, чи з правими  або лівими радикальними екстремістським організаціями.

    «Ми повинні розуміти, що кремлівські представники не обов'язково мають бути вдягнені в кремлівського найманця, обвішаного гранатами, бути представниками «руского міра» з  російським триколором через плече. Вони легко, вийшовши на майдани, можуть кричати і «Слава Україні»,  і «Україна - понад усе», і навіть «Смерть ворогам». Це абсолютно ніяк не позбавляє Путіна можливості їх використовувати», - зазначив президент.

    Нагадаємо, 17 березня Порошенко виступив на мітингу у Києві. За даними поліції, на мітингу були присутні близько 25 тисяч людей.

    На Михайлівській площі у Києві  під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенком» відбулась сутичка.

    Джерело: Укрінформ

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