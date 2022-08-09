У слідчому ізоляторі «ДНР» помер ще один захисник «Азовсталі» 

Справа підрозділу «Ведмеді», який захищав «Азовсталь», передана до суду так званої «ДНР»

Причиною смерті називають нібито хронічні захворювання

Помер один із членів української групи групи «Ведмеді», яких окупанти взяли в полон на «Азовсталі». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росія зазначає, що причиною смерті стали нібито хронічні захворювання, які дали ускладнення на тлі наркозалежності.

«Ведмеді» – один із підрозділів «Азова». Є інформація, що справа підрозділу «Ведмеді» передана до суду так званої «ДНР», а бійців з цього підрозділу хочуть засудити до смертної кари.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.