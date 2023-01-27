Візит голови Єврокомісії в Україну: Шмигаль розкрив подробиці

3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїде в Україну з візитом приїде 2 лютого разом із делегацією. У ході візиту будуть проведені переговори щодо того, як прискорити вступ України до ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час на засідання уряду.

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«Вже 2 лютого в Україну для проведення міжурядових консультацій мають прибути єврокомісари та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це будуть дуже практичні перемовини про те, як прискорити шлях України до ЄС, які реформи запускаємо, якої допомоги потребуємо», – заявив він.

Шмигаль додав, що 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС. «Ми дуже швидко продовжуємо нашу європейську інтеграцію та чітко розуміємо найближчу перспективу для України стати членом ЄС», – заявив він.

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Прем'єр наголосив, що Україна налагодила дуже тісну та плідну взаємодію з європейськими партнерами на рівні Єврокомісії, Європарламенту, Європейської ради.

Раніше Шмигаль підтвердив візит глави Єврокомісії в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами. Також продовжиться й фінансова допомога.