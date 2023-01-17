Глава Єврокомісії заявила, що санкції ЄС зупинять економіку Росії на десятиліття
Урсула фон дер Ляєн запевнила, що злочини Росії не залишаться безкарними, а західна підтримка України не припиниться
Санкції, які запровадив Європейський Союз щодо Росії після вторгнення в Україну, на десятиліття відправлять її економіку у рецесію. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Вона зазначила, що зараз європейські країни надають Україні все більше і більше критично важливого озброєння.
«Ми приймаємо близько чотирьох мільйонів українців в наших містах, в наших будинках і в наших школах. І ми запровадили найсильніші санкції за всю історію, які залишають російську економіку перед обличчям десятиліття регресу, а її промисловість позбавлена будь-яких сучасних і критично важливих технологій», – сказала глава Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн запевнила, що злочини Росії не залишаться безкарними, а західна підтримка України не припиниться. За її словами, щоб підтвердити цю підтримку, Єврокомісія надає Україні 3 мільярди євро фінансової допомоги.
«Це перший транш з нашого пакета підтримки у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Це зміцнить фінансову стабільність України, допоможе виплачувати зарплати та пенсії, забезпечувати роботу лікарень, шкіл та житлово-комунальних служб. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно», – зауважила президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.
Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку.
Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.
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