Пора братися за лопату по-справжньому. Як Богдан потролив Зеленського (відео)

У 2019 році Зеленський чистив місто від снігу

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан дав пораду Володимиру Зеленському, як врятувати рейтинг. У своєму пості у Facebook він нагадав про передвиборчий піар глави держави, під час якого той чистив лопатою засніжені вулиці.

За словами Богдана, якщо Зеленський повторить свій «лопата-челендж», то президентський рейтинг може вирости на цілих 5%.

«Підказочка для політиків», – написав ексглава ОПУ, опублікувавши відео 2019 року, на якому тоді ще кандидат у президенти закликає людей наслідувати його приклад і самостійно чистити вулиці своїх міст від снігу.

До речі, деякі мери українських міст власноруч вирішили боротися із сніговими заметами та в такий спосіб покращувати свій рейтинг.

У Ковелі мер Ігор Чайка вийшов на допомогу комунальникам, щоби швидше розчистити місто від снігу. Мер Львова Андрій Садовий також розчищав замети в місті.

Така ініціатива слушна для президента, адже його рейтинг продовжує падати. Попередній рейтинг КМІС показав, що розрив між Зеленським і Порошенком стрімко скоротився.