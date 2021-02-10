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    Пора братися за лопату по-справжньому. Як Богдан потролив Зеленського (відео)

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    Рейтинг Зеленського продовжує падати - Пора братися за лопату по-справжньому. Як Богдан потролив Зеленського (відео)
    Рейтинг Зеленського продовжує падати
    Скріншот фото: відео Зеленського

    У 2019 році Зеленський чистив місто від снігу

    Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан дав пораду Володимиру Зеленському, як врятувати рейтинг. У своєму пості у Facebook він нагадав про передвиборчий піар глави держави, під час якого той чистив лопатою засніжені вулиці.

    За словами Богдана, якщо Зеленський повторить свій «лопата-челендж», то президентський рейтинг може вирости на цілих 5%.

    «Підказочка для політиків», – написав ексглава ОПУ, опублікувавши відео 2019 року, на якому тоді ще кандидат у президенти закликає людей наслідувати його приклад і самостійно чистити вулиці своїх міст від снігу.

    До речі, деякі мери українських міст власноруч вирішили боротися із сніговими заметами та в такий спосіб покращувати свій рейтинг.

    У Ковелі мер Ігор Чайка вийшов на допомогу комунальникам, щоби швидше розчистити місто від снігу. Мер Львова Андрій Садовий також розчищав замети в місті

    Така ініціатива слушна для президента, адже його рейтинг продовжує падати. Попередній рейтинг КМІС показав, що розрив між Зеленським і Порошенком стрімко скоротився.

    Теги: Володимир Зеленський снігопад негода Андрій Богдан
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