Суд заарештував яхту Медведчука – ЗМІ

Royal Romance – це одна з найдорожчих яхт у світі

Слідчі з'ясували, що яхта у 2017 році незаконно заходила до закритого порту «Ялта»

Херсонський міський суд заарештував яхту народного депутата проросійської партії «ОПЗЖ», кума Путіна Віктора Медведчука. Яхта заарештована за порушення порядку в'їзду і виїзду з окупованого Криму. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерела в прокуратурі.

За даними джерел, арешт накладено на яхту «Романс 1». Її екіпаж після окупації півострова в жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритого порту «Ялта».

У той же час, за даними прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя, на сьогодні в кримінальній справі про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію накладено арешти на 51 судно-порушник.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувач писали, що санкції проти Медведчука не торкнулися його розкішної яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється в $200 млн.

Royal Romance – це одна з найдорожчих яхт у світі: п'ять палуб, величезний басейн з водоспадом, просторі номери, ліфт.

П'ятипалубну яхту Royal Romance завдовжки 92,5 м побудувала 2015 року відома нідерландська суднобудівна компанія Feadship, повідомляють на її сайті. На яхті сім кают, які вміщують 14 гостей. Обслуговує судно екіпаж із 22 осіб.

Санкції проти Медведчука ввели в лютому 2021 року, на його майно і активи в Україні накладено арешт. Обмеження ввели за постачання нафтопродуктів на окупований Донбас, ще одним рішенням доручено повернути в державну власність так звану «трубу Медведчука» – ділянку нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу.

Також на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Напередодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зізналась, що проєктів підозр щодо Медведчука досі немає.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака.

Наприкінці березня у партнерів Медведчука слідчі провели масові обшуки. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни.







