У партнерів Медведчука слідчі провели масові обшуки

Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додали до матеріалів справи

Служба безпеки України 30 березня провела у керівництва і представників Громадської організації «Український Вибір», лідером якої є нардеп Віктор Медведчук, 20 обшуків. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додали до матеріалів справи.

«У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір», лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного «референдуму» в Криму.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», повідомляють в Офісі генпрокурора. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником підрозділу «Слов’янський щит».

За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» на території півострову.

Додамо, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та кум президента Росії Віктор Медведчук оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік, в якій у розділі «Доходи» найбільше прибутку принесла його дружина Оксана Марченко – 327 млн грн за рахунок дивідендів від кіпрської компанії.

Зазначимо, що 11 березня проводилися масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ, проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Раніше стало відомо, що під час незаконної анексії Криму родини Віктора Медведчука та Тараса Козака за незначну суму отримали частину великого нафтового бізнесу на території Росії.

Нещодавно під стінами Офісу генпрокурора Нацкорпус вимагав надання інформації про слідчі дії щодо Медведчука.