Суд не став карати «слугу» Холодова, який випитував у НАБУ деталі кримінального провадження щодо себе

Обранець і його захисники просили суд закрити справу, пояснивши, що політик керувався винятково інтересами законотворчої діяльності як народний депутат України.

Справу було закрито у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення

Печерський районний суд Києва не став карати народного депутата від партії «Слуга народу» і заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, які виявило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 28 квітня.

НАЗК пішло до суду після того, як Холодов 7 травня 2020 року надіслав депутатське звернення до директора Національного антикорупційного бюро України. У ньому обранець зазначив, що у грудні 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація, що 4 грудня 2019 року детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку із внесенням народними депутатами України так званої «правки № 8» до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (реєстр. № 1049).

Нардеп від «слуги» додав, що у публікаціях ЗМІ містилося посилання на те, що зазначена «правка № 8» була подана в його інтересах.

Також у своєму депутатському зверненні Холодов зазначив, що має безпосередню зацікавленість у якнайшвидшому ефективному та неупередженому розгляді зазначеної інформації детективами НАБУ та завершені досудового розслідування з тим, щоб отримати офіційне підтвердження компетентного правоохоронного органу про свою невинуватість.

Через два дні від НАБУ надійшла відповідь Холодову, якою було відмовлено в наданні запитуваної інформації, оскільки політик у відповідних кримінальних провадженнях не є собою, яка, згідно зі ст. 221 КПК України, має право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

У суді нардеп і його захисники просили закрити справу у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. На їхню думку, політик керувався винятково інтересами законотворчої діяльності як народний депутат України. Також він мав всі законні повноваження щодо здійснення депутатських звернень до правоохоронних органів.

У підсумку суд дійшов висновків: у нардепа не було приватного інтересу під час направлення депутатського звернення до НАБУ. Ба більше, Холодов не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні та не є його учасником, яке розслідували детективи антикорупційного бюро. Це й стало підставою для суду, щоб закрити адміністративну справу щодо нардепа.

Нагадаємо, що у середині квітня 2020 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної «тютюнової правки», через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. Просуванням правки, за даними ЗМІ, займався народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов, якого журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» викрили на зв’язку з тютюновим бізнесом, що могло свідчити про лобіювання депутатом інтересів бізнесу, до якого мала стосунок його родина.

Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.

У попередньому варіанті законопроєкту, проголосованого восени 2019 року, він містив правку №8, яка фактично передбачала збільшення «маржі» для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.