До Польщі прибули десятки бойових літаків

Європейське командування Збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання повітряних сил у Європі

Кілька десятків американських винищувачів F15 та F16 було перекинуто за рішенням Європейського командування Збройних сил США у рамках навчань. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Сьогодні прибули кілька десятків літаків F15 та F16. Європейське командування Збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання повітряних сил у Європі з використанням у тому числі польських аеропортів. Тренуючись разом, ми підвищуємо безпеку у нашому регіоні», – написав він.

Dzisiaj do przyleciało kilkadziesiąt samolotów #F15 i #F16. @US_EUCOM ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether pic.twitter.com/MWrIzRswhG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 19, 2021

Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 19 квітня сказав, що перекидання винищувачів не пов’язане з нарощуванням Росією своїх сил біля українського кордону.

У відповідь на таке запитання ЗМІ він сказав, що йдеться про рутинні навчання.

«Це не є специфічною реакцією на поточні події, біля кордонів з Україною чи у Криму. Це суто рутинна справа, ми робимо так постійно. Як відомо, ми присутні у Польщі на ротаційній основі, і це є частиною цього ротаційного елементу навчання і готовності на європейському континенті», – прокоментував він.

Нагадаємо, 19 квітня після відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу головний дипломат ЄС Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та заявив про найбільше зосередження російських військ, яке будь-коли було.

Разом з тим на тлі російської агресії Британія відправить бойові кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною. Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23. Вони відокремляться від авіаносної групи Королівського флоту в Середземному морі і вирушать через Босфор у Чорне море.

Додамо, що у США пропонують надати Україні винищувачі по лендлізу. Україна потребує також нових літаків дозаправки та нової системи радіолокації.