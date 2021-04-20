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    До Польщі прибули десятки бойових літаків

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    Винищувачі прибули із США у рамках навчань - До Польщі прибули десятки бойових літаків
    Винищувачі прибули із США у рамках навчань
    Фото з відкритих джерел

    Європейське командування Збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання повітряних сил у Європі

    Кілька десятків американських винищувачів F15 та F16 було перекинуто за рішенням Європейського командування Збройних сил США у рамках навчань. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

    «Сьогодні прибули кілька десятків літаків F15 та F16. Європейське командування Збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання повітряних сил у Європі з використанням у тому числі польських аеропортів. Тренуючись разом, ми підвищуємо безпеку у нашому регіоні», – написав він.

    Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 19 квітня сказав, що перекидання винищувачів не пов’язане з нарощуванням Росією своїх сил біля українського кордону.

    У відповідь на таке запитання ЗМІ він сказав, що йдеться про рутинні навчання.

    «Це не є специфічною реакцією на поточні події, біля кордонів з Україною чи у Криму. Це суто рутинна справа, ми робимо так постійно. Як відомо, ми присутні у Польщі на ротаційній основі, і це є частиною цього ротаційного елементу навчання і готовності на європейському континенті», – прокоментував він.

    Нагадаємо, 19 квітня після відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу головний дипломат ЄС Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та заявив про найбільше зосередження російських військ, яке будь-коли було.

    Разом з тим на тлі російської агресії Британія відправить бойові кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною. Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23. Вони відокремляться від авіаносної групи Королівського флоту в Середземному морі і вирушать через Босфор у Чорне море.

    Додамо, що у США пропонують надати Україні винищувачі по лендлізу. Україна потребує також нових літаків дозаправки та нової системи радіолокації.

    Теги: ЄС Польща США військові навчання літак
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