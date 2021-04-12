В США пропонують надати Україні винищувачі по лендлізу – експосол

За словами Чалого, Україні треба узяти на озброєння F-15 та F-16

Для дієвого захисту від можливих нових ударів з боку Росії Україні треба вже зараз осучаснити протиповітряну оборону, розповів в етері Еспресо.TV ексзаступник голови Адміністрації президента, посол України в США в 2015-2019 роках Валерій Чалий.

«Миттєве реагування на повномасштабний конфлікт потребує не тільки санкційних та міжнародних норм, але й дій. Треба готуватися закрити небо над Україною, тому що Росія може просунутися тільки в разі застосування авіації. Безпосередньо вже зараз треба думати над цим моментом», – заявив Чалий.

За його словами, треба пропрацювати послідовність рішень в разі повітряної загрози.

«Я вважаю, що це зараз треба ставити на порядок денний. В Америці звучать заклики, і в тому числі моїх друзів, які працюють в цьому секторі. Вони пропонують надати по лендлізу, так би мовити, Україні винищувачі, які могли б не то що там створювати загрозу Росії, ні, просто замінити той парк, який у нас застарів, який треба виводити з використання», – розповів він.

За його словами, мова йде про літаки Су-24, Су-25, МіГ-29.

«Вочевидь, F-15, F-16 чи їх аналоги могли би бути корисними», – пояснив Чалий.

Він додав, що Україна потребує також нових літаків дозаправки та нової системи радіолокації.

«Вони нам потрібні вже зараз… Це фіксація. Це не для того щоб когось відразу бити. Ні, це фіксувати, це оборонятись», – зазначив експосол України в США.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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