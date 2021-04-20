Україна отримає від США ще $155 мільйонів: на що підуть гроші

$63 мільйони будуть спрямовані на протидію російській агресії

Сполучені Штати Америки надали $155 мільйонів на підтримку розвитку України у сфері охорони здоров’я, антикорупційних реформ, децентралізації та оборони. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті посольства США в Україні.

«Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі $155 млн. У тісному партнерстві з Урядом України, USAID спрямовуватиме свою діяльність на покращення життя українців. Додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України», – зазначається у її тексті.

У посольстві зазначили, що уряди США та України залишаються рішуче налаштованими щодо реалізації євроатлантичних прагнень України та подальших спільних дій на підтримку українського народу.

Серед сфер, які профінансують коштом USAID, належать:

Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців – $34 мільйони

Ця програма передбачає підтримку відновлення України після пандемії Covid-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців; підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі задля сприяння зростанню довіри з боку інвесторів, залученню інвестицій та підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу, а також надання допомоги у розвитку земельного ринку як рушія економічного зростання та надходження інвестицій в аграрний сектор.

Вдосконалення заходів із протидії корупції – $14 мільйонів

Ця стаття видатків передбачає фінансування на підтримку реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій; зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров’я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів з метою скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів та забезпечення доступу до якісних медичних препаратів за нижчою ціною, а також підтримку подальшого розвитку платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг та оптимізують процес отримання ними пенсій, виплат по безробіттю тощо.

Протидія російській агресії – $63 мільйони

Ця сума піде на захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі; зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи, а також зміцнення українських підприємств, які працюють на сході країни; розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

Зміцнення демократії та врядування – $44 мільйони

Фінансування буде спрямоване на розширення судової реформи з метою розбудови більш незалежної системи, яка гарантує дотримання норм верховенства права та рівний доступ до правосуддя; зміцнення новостворених об’єднаних територіальних громад та забезпечення ширшого надання якісних послуг мешканцям для сприяння просуванню реформи децентралізації та заохочення молодіжного лідерства та інновацій, а також участь у побудові «демократичної, плюралістичної, європейськи орієнтованої України».

Додамо, що минулого тижня Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Пентагон розкрив деталі пакету допомоги на $125 млн. За ці гроші Україні поставлять два патрульних катери, але протитанкові комплекси Javelin не входять в цей пакет.

Також раніше в Пентагоні говорили, що виділять додаткові $150 млн, якщо Україна досягне достатнього прогресу в ключових оборонних реформ.

Як відомо, підтримка України з боку США закріплена в Законі про асигнування на потреби оборони Сполучених Штатів на нинішній рік. Загалом документ погоджує надання Україні цього року допомоги на загальну суму $250 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.

Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Також міністр оборони США повідомляв, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.