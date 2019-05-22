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    До психлікарні відправили росіянина, який хотів стрибнути з Ейфелевої вежі

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    <span>Росіянин на Ейфелевій вежі намагався скоїти суїцид</span> - До психлікарні відправили росіянина, який хотів стрибнути з Ейфелевої вежі
    Росіянин на Ейфелевій вежі намагався скоїти суїцид

    Проти росіянина також розпочато розслідування за фактом незаконного проникнення на територію культурного об'єкта

    Шукача притулку з Росії, який заліз на Ейфелеву вежу у Парижі, відправили до психіатричної лікарні через суїцидальні думки.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на анонімне джерело, знайоме з ситуацією.

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    «Чоловіка, що вважається росіянином і який спровокував масову евакуацію Ейфелевої вежі - культової пам'ятки Парижа, госпіталізували до психіатричного відділення», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, після інциденту чоловіка затримала і допитала поліція. Після цього його відправили в лікарню при префектурі поліції Парижа.

    За словами джерела, у росіянина спостерігаються суїцидальні схильності.

    Також щодо нього розпочато розслідування за фактом незаконного проникнення на територію культурного об'єкта.

    Як повідомлялося, у понеділок, 20 травня, Ейфелеву вежу у Парижі закрили після того, як помітили, що на неї лізе якийсь чоловік. Невідомий виявився шукачем притулку з Росії та мав думки про самогубство. Загалом він провів шість годин на конструкціях всесвітньо відомої пам'ятки перед тим як, його зняли пожежники.

     

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    Росія Франція Париж лікарня самогубство поліція Ейфелева вежа
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