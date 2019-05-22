До психлікарні відправили росіянина, який хотів стрибнути з Ейфелевої вежі



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Росіянин на Ейфелевій вежі намагався скоїти суїцид

Проти росіянина також розпочато розслідування за фактом незаконного проникнення на територію культурного об'єкта

Шукача притулку з Росії, який заліз на Ейфелеву вежу у Парижі, відправили до психіатричної лікарні через суїцидальні думки.

Про це повідомляє AFP з посиланням на анонімне джерело, знайоме з ситуацією.

«Чоловіка, що вважається росіянином і який спровокував масову евакуацію Ейфелевої вежі - культової пам'ятки Парижа, госпіталізували до психіатричного відділення», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після інциденту чоловіка затримала і допитала поліція. Після цього його відправили в лікарню при префектурі поліції Парижа.

За словами джерела, у росіянина спостерігаються суїцидальні схильності.